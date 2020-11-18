日本亞洲航空宣布破產 逾2.3萬人未取得退費、金額超過5億日圓

日本廉價航空公司日本亞洲航空 (AirAsia Japan) 於 17 日 (週二) 時，向東京地方法院提出破產手續。根據破產管理人的說法，該公司負債總額約 217 億日圓。這也是日本企業在疫情影響下，首度有航空公司宣布破產。

全球的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續惡化，旅客搭機的需求低迷，加上馬來西亞的母公司停止金援，都對日本亞航造成重大影響。

根據《日本經濟新聞》17 日報導，目前估計有超過 2.3 萬名的一般乘客還未取得退費。日本亞洲航空方面也表明，還不知道未來能否退還費用給旅客。不過該公司表示，會請求母公司以及樂天 (4755-JP)、Noevir 控股 (4928-JP)，以及 Alpen(3028-JP) 等股東們給予援助。

日本亞洲航空成立於 2014 年，是日本唯一一家把據點設在日本愛知縣中部國際機場的航空公司。該公司有四條國內外航線，包含北海道新千歲機場、宮城縣仙台機場、九州福岡機場，以及一條飛航台灣桃園國際機場的國際航線。

日本亞洲航空上年度營收約 40 億日圓、虧損約 47 億日圓，使用 3 架租賃飛機飛航。在獲利改善前遭遇了肺炎疫情，今年 4 月起就曾一度暫停所有航班的飛航，在後來班機取消的現象也越來越頻繁。最後也在 10 月宣布，該公司於今年 12 月 5 日將廢止所有航線。

破產管理人的上野保律師在昨 (17) 日的記者會上表示，因航班取消而尚未取得退費的乘客人數至少超過 2.3 萬人，金額逾 5 億日圓。且在目前還不知道是否有能力退費給所有乘客。

而母公司的亞洲航空，將來也打算採取暫存金額帳戶 (Credit Account) 方式因應，同時也有退還現金的打算。不過上野保律師也指出，目前還沒有籌措到用於退款的足夠現金，正與股東們商量相關的援助事宜。

而在日本亞洲航空宣布破產前，該公司近 300 名員工當中有超過大半已在 11 月 4 日遭到解雇，只留下約 50 人來處理後續事宜。上野保律師也透露，有員工沒有領到薪水，會利用手頭資金與政府制度向員工們提供援助。

日本亞洲航空的公司董事們，也將由破產管理人來進行管理。首席營運長會田純在接受日本經濟新聞電話採訪時表示「會在必要手續上合作。」股東的 Alpen、Noevir 控股則回應他們「無法評論。」