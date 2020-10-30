加速布局腳步 SK Innovation電池子公司再擴分隔膜產線

SK Innovation 的鋰離子電池子公司 SK IE Technology 週四 (29 日) 宣布，將追加興建中的波蘭分高效能鋰離子電池分隔膜 (LiBS) 廠投資金額，加快跟上電動車成長趨勢。

SK IE Technology 計畫在波蘭再建設一條年產 3.4 億平方公尺的分隔膜產線，預計 2023 年第一季開始量產，目前 SK IE Technology 正在波蘭建造一條 3.4 億平方米的分隔膜生產線，該產線將在 2021 年第三季開始量產。

SK IE Technology 鉅額投資設廠，目的都在確保分隔膜穩定生產，分隔膜市場受電動汽車 (EV) 帶動下迅速成長，據統計，今年全球分隔膜市場規模約 41 億平方公尺，預計 2025 年將達 159 億平方公尺。

SK IE Technology 表示，公司目標是為能鞏固濕式分隔膜市場的領先地位，盼 2025 年能拿 30% 的市占率，並持續在中國，波蘭和其他國家擴產，營運成長要超越分隔膜市場成長幅度，確保全球生產大廠的地位。

據 businesskorea 報導指出，SK IE Technology 韓國廠目前擁有年產 5.3 億平方公尺的分隔膜生產線，在波蘭和中國建設的新廠也將陸續啟動，到明年底止，產能將提高到約 13.7 億平方公尺，加上此次在波蘭的追加投資，預計 2023 年第三季底止，總產能將達 18.70 億平方公尺，是目前產能的三倍以上。

SK IE Technology 正以先進技術引領全球分隔膜市場，憑該技術 SK IE Technology 能夠生產滿足電池製造商多樣化產品所需，目前是全球能生產出質量最均勻分隔膜的公司。

SK IE Technology 總裁 Rho Jae-sok 表示，SK IE Technology 除以領先技術維持產業競爭力，也將透過擴產建立全球生產基地，同時完成 SK Innovation 的組織變革，為快速發展的電池行業生態系統做出貢獻。