復甦長路漫漫 高盛大幅下調歐洲GDP增長預期 Q4將持續萎縮

感染數飆增迫使部分歐洲國家必須在 11 月實施全國封鎖，為經濟復甦之路再添阻礙，高盛 (Goldman Sachs) 週一 (2 日) 大幅下調歐洲 GDP 增長預期，預計 Q4 經濟將持續萎縮。

高盛現在預計，歐元區第 4 季 GDP 將萎縮 2.3％，大幅逆轉先前預計的增長 2.2％，同時將英國的 GDP 增長預期自先前預期的 3.6％，下調至萎縮 2.4％。

國內新冠確診數突破百萬後，英國首相強生 (Boris Johnson) 週六 (31 日) 下令，英國將自週四 (5 日) 起重啟全國性封鎖措施，要求民眾盡可能待在家中，酒吧、餐廳僅提供外送或外帶服務，不必要的零售商店也將關閉，封鎖令至少延續至 12 月 2 日。

展望未來，高盛經濟學家認為，最新限制措施將持續 3 個月，明年 2 月起將逐步恢復。

除了高盛，花旗經濟學家認為，因疫情的永久性風險依舊存在，英國無法排除長期封鎖危機，預計 GDP 將在 10 月至 12 月間萎縮 4％以上。

花旗認為，英國疫情危機可能延續至明年第 2 季，在此之前，受對限制措施及脫歐在內等事件的急劇反應，經濟產出可能較 2019 年第 4 季低 11％-13% 以上，且永久性風險將持續提升。