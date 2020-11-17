降息恐適得其反！ECB官員：購債與低利貸款是寬鬆主要選項

歐洲央行 (ECB) 決策官員周一 (16 日) 同意總裁拉加德 (Christine Lagarde) 的說法，表示下個月將推出的貨幣刺激將以緊急資產購買以及長期銀行貸款為主，而非降息。

拉加德表示：「儘管我們已經能看見希望的彼岸，但目前仍有很多工作要做。我們需要提供更多支持，維持更良好的融資環境，並有利企業進行研發投資、銀行和非銀行融資。」

ECB 副總裁 Luis De Guindos 、執行理事會成員 Yves Mersch ，以及西班牙銀行 (央行) 總裁 Pablo Hernandez de Cos 等人都同意 ECB 總裁拉加德的論調，他們認為疫情緊急資產收購計畫 (PEPP) 與定向長期再融資操作 (TLTRO) 將是 12 月央行政策會議的主要選項。

Hernandez de Cos 表示，為了應對第二波疫情，貨幣政策工具的重新調整至少應包括緊急購債計畫以及長期融資工具，De Guindos 也在接受義大利媒體採訪時表示，購債和貸款工具將是 12 月政策會議首要審查的 2 項基本計劃。

自此前 ECB 政策會議上拉加德承諾「重新調整」刺激政策以來，官員紛紛表示不願再降息，因目前負 0.5% 的利率已經擠壓銀行的獲利能力，若再進一步降息恐適得其反，官員們多認為 PEPP 和 TLTRO 的成功案例可作為延續實施的理由。

目前 ECB 的決策者正面臨高度不確定的經濟環境，疫情升溫迫使歐洲國家需進行封城、鎖國，恐使甫復甦的歐洲再次陷入衰退危機。不過，輝瑞 (PFE-US) 與 Moderna(MRNA-US) 的疫苗消息也可能使市場情緒更樂觀，因而減少對進一步刺激措施的需求。