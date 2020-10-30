維持利率、購債規模不變 ECB暗示12月將擴大政策刺激

近期歐洲疫情愈加嚴峻，歐洲央行 (ECB) 週四 (29 日) 仍維持三大主要利率及購債規模不變，符合市場預期。不過，有鑑於復甦力道放緩，ECB 總裁拉加德暗示，將在 12 月擴大政策刺激。

根據利率聲明，ECB 將主要在融資利率維持於 0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.5% 不變，並預計，上述利率將維持在當前或更低水平，直到通膨前景穩固收斂至接近但低於 2% 為止。

此外，2021 年 6 月底前，央行理事會將持續依照疫情緊急購債計劃 (PEPP) 進行資產購買，總額維持 1.35 兆歐元不變，在資產購買計劃 (APP) 之下，淨購買額將持續以每月 200 億歐元進行，且年底前將使用額外 1200 億歐元的臨時額度進行購買。

既使本月政策按兵不動，為因應局勢變化，央行表示 12 月將重新評估歐元區經濟前景和可能風險，而理事會將據此調整工具。

ECB 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示，歐元區的復甦勢頭放緩比預期來得更快，感染數飆增加上封鎖措施壓制經濟活動，經濟前景恐明顯惡化。

截至週四 (29 日)，歐洲的新冠累計確診數已超過 600 萬，累計死亡超過 20 萬人，尤其以法國、西班牙和英國的感染情況最糟。

拉加德稱，疫情導致的二度封鎖可能為歐洲經濟帶來二次衰退，因此有必要在下一次會議上重新調整工具，並稱決策者將在 12 月就新一輪貨幣刺激方案達成共識。

會後，歐元兌美元跌勢持續擴大，截稿前跌 0.66% 至 1.1667。