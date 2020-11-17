外送員成洗錢受害者？央行澄清：平台非適合洗錢的管道

鉅亨網記者王莞甯 台北 2020年11月17號17點33分

對於近日有媒體報導「趕時間沒空確認，外送員成偽鈔集團洗錢受害者」情事，台灣央行今 (17) 日澄清，經查此內容與事實有出入，央行強調，目前警政單位查獲的偽鈔仿真度不高，且網路外送平台訂單採現金支付並不多，研判應不是偽鈔集團合適的洗錢管道；而為防範未然，央行已與國內主要外送平台業者聯繫。

媒體指出，近期不少外送員收到偽鈔，年關將近，市場攤販、小吃店人人自危，央行說明，該報導內容與事實有出入，為避免誤導民眾，影響新台幣幣信，特予澄清，

央行說明，新台幣防偽功能良好，截至目前為止，警政單位查獲的偽鈔，經鑑定皆屬印製粗糙、品質低劣，缺乏防偽特徵，鈔券號碼經常重覆，仿真度不高，無法通過市面點驗鈔機，報導指「與真鈔相似度達 99%」純屬謠言。

另一方面，網路外送平台訂單採現金支付的並不多，且需留下連絡電話和外送地址，易於追查，因此，研判應非偽鈔集團合適的洗錢管道，且警局也表示近期並未接獲這類報案。

為防範未然，央行指出，已與國內主要外送平台業者聯繫，請其提醒外送員收現時多加留意，以避免遭受損失，並加強員工辨識鈔券真偽的能力，若有需要，央行可提供教育訓練方面協助。

對於不法分子在臉書或其他社群媒體上販售偽鈔，央行則請內政部警政署刑事警察局著手偵辦。

央行再次提醒，依「妨害國幣懲治條例」第 3 條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或 10 年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第 196 條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑；國內法律對偽造新台幣犯罪行為處以重罰，請勿心存僥倖以身試法。

央行再次重申，將持續積極配合檢警調機關，打擊非法偽造貨幣行為，以維護國家幣信與民眾交易安全。