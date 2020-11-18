〈新冠疫苗研發〉臨床試驗招募平台上路7天達標 逾2萬人登記受試

為加速國產新冠疫苗的研發進度，衛福部建立臨床試驗意向平台，協助廠商招募受試者，平台上路僅短短七天，截至今 (18) 日上午 8 時，登記人數已成功達到 2 萬人目標，民眾反應踴躍，不過，因人數無上限，將會持續招募。

繼輝瑞 (PFE-US) 公布疫苗試驗有效性達 90% 後，莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 也宣布旗下新冠疫苗第三階段初步試驗顯示，有效性達 94.5%。國內方面，台廠高端疫苗 (6547-TW)、國光生 (4142-TW) 及聯亞生技也正如火如荼的進行臨床試驗中。

由於各疫苗廠二期臨床試驗預計收案 3500 人以上，但以往招募相當困難，為了不讓疫苗研發推遲，政府成立意向平台協助業者招募受試者，盼儘早達成疫苗國產國用的目標，平台自 11 日上路迄今僅短短七天，已經達到 2 萬人目標，民眾反應相當踴躍。

不過，食藥署提醒，完成登記不等於成為受試者，名單都必須經由廠商評估，民眾也保有最終決定權，接種前都可以放棄加入人體試驗。

根據以往經驗，國內疫苗臨床試驗受試者每次往返醫院抽血或注射疫苗，平均約可領 2000 到 3000 元車馬費、營養費補助，整個臨床試驗過程至少要回診 4 到 6 次，推估受試者最多可領 1.8 萬元的補助。