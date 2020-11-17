交通部拍板 客運業者添購電動大客車 每輛最高補助1000萬元

交通部與經濟部、行政院環保署跨部會合作，推出電動大客車示範計畫，交通部長林佳龍今 (17) 日核定作業要點，規劃每輛最多可補助 1000 萬元，希望增加客運業者購買電動大客車的誘因。此外，示範計畫訂有廢止資格、激勵及追溯三大機制，以確保供應鏈國產化的目標。

為推動 2030 年前逐步達到客運 (公車) 全面電動化目標，交通部提高補助金額，要求參與示範計畫的車輛業者，應於車輛配備智慧化、自動化等先進輔助設備以提升車輛安全，並依循經濟部規劃國產化項目，提升電動大客車製造產業升級。

林佳龍指出，國內推動使用電動大客車有很大的成功機會，預估 10 年可帶動產值 1700 億元效益，並提供 5.6 萬個就業機會，所以示範計畫要全力配合經濟部規劃，共同打造電動大客車國家隊，交通部公路公共運輸服務升級計畫未來 4 年將編列 85 億元經費來推動電動大客車。

林佳龍今天核定發布訂定「電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「電動大客車示範計畫補助作業要點」，規劃補助客運業者購買甲類電動大客車每輛最高 1000 萬元 (含 12 年維運補助)。

乙類電動大客車每輛補助最高 610 萬元 (含 12 年維運補助)，車輛補助款將採分期請領及撥付機制，受補助車輛營運前三年應達成車隊平均每車年營運里程至少 4 萬公里、每年班次妥善率至少應達 98%、取得國產化達成度證明文件等 3 條件。

此外，為了落實供應鏈國產化目標，電動大客車示範計畫補助機制訂有廢止資格、激勵及追溯機制，透過逐年審查國產化及營運績效妥善率達成情形，確保業者符合國產化的要求。