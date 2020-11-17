新冠疫苗每劑估700元 指揮中心：明年中可望接種

繼輝瑞後，美國藥廠 Moderna 研發新冠疫苗效力達 94.5%，且一般冷藏運送即可，不過，疫情指揮中心發言人莊人祥今 (17) 日指出，該疫苗不在 COVAX 第一波候選名單中，不排除直接與藥廠購買，我國每劑預算約 700 元，總計編列 115.5 億元，預計明年中之前可望打到疫苗。

莊人祥今日於疾管署記者會說明疫苗採購策略，他表示，目前全球大廠都處於臨床試驗階段，傳出好消息的，包括 BNT 疫苗與 Moderna 疫苗都還在第三期，沒有完全結果，候選疫苗眾多，不太可能押寶單一款疫苗。

莊人祥說明，指揮中心主要採取國際投資、國內研發及廠商逕洽購買三種途徑，任何管道都會嘗試，總經費約 115.5 億元，其中包含 1 成行政費用，當初是用採購 1500 萬劑、每劑 700 元來計算。

莊人祥強調，指揮中心自 8、9 月起，已與 Moderna 公司有接觸過，由於該疫苗冷鏈保存環境只要攝氏 -20 度，相較 BNT 疫苗的 -80 度來得有利，因此，未來不排除直接向藥廠採購，對於供貨時程及數量，都還要進一步討論。

莊人祥表示，Moderna 此款疫苗並未在 WHO 的疫苗全球取得機制 (COVAX) 第一波候選名單中，第二波可能會有，但指揮中心對於第二波的公布時間尚不清楚。