李克強：相信今年將如期簽署RCEP 並積極推動中日韓FTA

中國人大會議週四 (28 日) 正式閉幕，中國國務院總理李克強出席記者會針對貿易問題表示，相信今年將如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)，並同時積極推動中日韓自由貿易協定 (FTA)。

有媒體於記者會上提問，在經濟受疫情打擊之際，中國計劃如何和日本等周邊國家展開貿易合作，甚至推進中日韓自貿體系，對此，李克強表示相信今年將如期簽署 RCEP，同時也會積極推進中日韓 FTA 建設作業。

李克強說道：「中日韓都是近鄰，我們願意在大循環中建立中、日、韓小循環。」

資料圖片 (圖：AFP)

李克強並以近期中、韓兩國為疫情防控而建立的「綠色通道」為例，「綠色通道」使兩國商務、技術人員往來更加便利，除了利於兩國經貿合作外，更有助於復工復產進程，維持供應鏈暢通。

李克強也稱，中方對於參加跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 抱持開放態度。

今年新冠肺炎 (COVID-19) 疫情大幅衝擊全球經濟，政府工作報告罕見未設定全年經濟增速目標，李克強對此再解釋，經濟增長不是不重要，但若實現保居民就業、保基本民生、保市場主體等「六保」目標任務，特別是前「三保」，今年中國就會實現經濟正增長。

而對於美中爭端加劇之問題，李克強強調，美中商貿合作應該遵照商務邏輯、市場選擇和企業家判斷，尤其雙方在經濟方面關係為「你中有我，我中有你」，脫勾對雙方沒好處，影響的不僅是彼此，還可能傷害到全世界利益。

李克強還稱中國將持續擴大國際合作，推出更多擴大開放措施，以維護國際供應鏈穩定。