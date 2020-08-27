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視訊會議缺印度 RCEP仍力拼11月簽署

視訊會議缺印度 RCEP仍力拼11月簽署 (圖：AFP)
視訊會議缺印度 RCEP仍力拼11月簽署 (圖：AFP)

東協 10 國、中國、日本、南韓、紐西蘭和澳洲共 15 國經濟部長週四 (27 日) 召開區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 視訊會議，儘管印度依舊缺席，成員國普遍對 11 月敲定協議感到樂觀，並重申 RCEP 大門仍為印度敞開。

RCEP 成員國週四 (27 日) 發表聯合聲明，稱對於即將在 11 月峰會上簽署 RCEP 協定所取得的重大進展感到相當開心，鑑於印度自協定談判啟動以來的參與，加上其為地區繁榮所做出的貢獻，對印度重新加入 RCEP 仍抱持開放態度。

隨著成員國打算在 11 月簽署協議，外界預期，RCEP 很可能會在印度缺席的情況下敲定。

聲明指出：「新冠肺炎帶來了前所未有挑戰，影響了全球貿易和投資表現，簽署協議有助於提升商業信心，並維持全球供應鏈穩定。此外，無論是後疫情時代的復甦進程，還是為地區和全球經濟增長帶來的貢獻，RCEP 都將發揮關鍵作用。」

因擔憂協議內容損及國家利益，在參與多年談判後，印度去年宣布退出 RCEP。據統計，包含印度在內的 RCEP 約占全球 GDP 的三分之一，覆蓋全球約半數人口，且遠大於其他區域貿易集團。

若排除印度，新協定則覆蓋全球 22 億人口，約佔全球 GDP 的 28%。

中國曾有意在排除印度的情況下推進 RCEP，此想法隨即遭日本及其他東南亞國家反對，這些國家認為，RCEP 基本概念是建立一個橫跨亞太地區的貿易協議，而非建立由中國主導的經貿區。

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