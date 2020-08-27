視訊會議缺印度 RCEP仍力拼11月簽署

東協 10 國、中國、日本、南韓、紐西蘭和澳洲共 15 國經濟部長週四 (27 日) 召開區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 視訊會議，儘管印度依舊缺席，成員國普遍對 11 月敲定協議感到樂觀，並重申 RCEP 大門仍為印度敞開。

RCEP 成員國週四 (27 日) 發表聯合聲明，稱對於即將在 11 月峰會上簽署 RCEP 協定所取得的重大進展感到相當開心，鑑於印度自協定談判啟動以來的參與，加上其為地區繁榮所做出的貢獻，對印度重新加入 RCEP 仍抱持開放態度。

隨著成員國打算在 11 月簽署協議，外界預期，RCEP 很可能會在印度缺席的情況下敲定。

聲明指出：「新冠肺炎帶來了前所未有挑戰，影響了全球貿易和投資表現，簽署協議有助於提升商業信心，並維持全球供應鏈穩定。此外，無論是後疫情時代的復甦進程，還是為地區和全球經濟增長帶來的貢獻，RCEP 都將發揮關鍵作用。」

因擔憂協議內容損及國家利益，在參與多年談判後，印度去年宣布退出 RCEP。據統計，包含印度在內的 RCEP 約占全球 GDP 的三分之一，覆蓋全球約半數人口，且遠大於其他區域貿易集團。

若排除印度，新協定則覆蓋全球 22 億人口，約佔全球 GDP 的 28%。

中國曾有意在排除印度的情況下推進 RCEP，此想法隨即遭日本及其他東南亞國家反對，這些國家認為，RCEP 基本概念是建立一個橫跨亞太地區的貿易協議，而非建立由中國主導的經貿區。