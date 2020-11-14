疫苗利多價值股將走牛？華爾街：接下來才是關鍵

本週輝瑞疫苗的消息好傳出後價值股攀漲，相關基金經理人與分析師有如久旱逢甘霖，然而，疫情升溫陰霾降臨帶來許多未知數，華爾街認為，未來疫苗發放、紓困案與居家辦公趨勢才是價值股走多的關鍵因素。

本週價值股上漲使高盛、瑞銀 (UBS)、法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 等大型銀行紛紛看好價值股還有很大的上漲空間，但過去十年來歷史經驗顯示價值股的牛市希望常常因投資人重回科技股的懷抱而曇花一現。

自 2008 年金融海嘯之後，經濟成長緩慢以及低利率影響金融股和其他價值股表現，同時提高科技股吸引力，羅素 1000 價值股指數在過去 12 年中僅 2 年擊敗成長股指數，羅素成長股更在金融海嘯後攀升 640% 以上，是價值股指數的 2 倍以上。

今年疫情爆發後，價值股與成長股表現差距更是嚴重，居家辦公趨勢帶動下羅素成長股指數上漲 28%，價值股指數則下跌近 7%，成長股與價值股之間的預估本益比在 9 月達到創紀錄差距。

Fredberg 說，這樣的極端差距上次發生在 2000 年網路泡沫時期，當時價值股便出現連續多年表現不佳的狀況。

如今疫苗利多傳出、價值股好不容易重奪投資人青睞，新冠肺炎卻出現二次爆發危機，為價值股的多頭之路添增未知數。

Brandes Investment Partners 的價值投資總監 Brent Fredberg 表示，疫苗讓價值股低點反彈，但不代表價值股上漲趨勢已經確立。

Bespoke Investment Group 分析師表示，在 10 月 28 日至 11 月 11 日的交易日中，能源、工業、金融和材料產業均上漲 10% 以上。然而，過去類似跡象都是發生在經濟衰退末期或是擴張的初期。

羅素 1000 價值股與成長股指數週報酬差距 (圖: Reuters)

展望價值股後市，Weitz Investment Management 投資組合經理 Drew Weitz 表示，未來疫苗大範圍分發的時間、疫苗是否影響新一輪紓困案推動，以及居家辦公趨勢是否成為永久性的經濟轉變等原因，都是價值股牛市是否確立的關鍵。