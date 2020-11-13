【永豐期貨】權值股領軍站穩13200點關卡 週K連二紅

期貨走勢

台指期週五上漲 56 點至 13282 點。價差方面，台指期正價差擴至 8.67 點，電子期正價差縮至 0.68 點，金融期逆價差擴至 - 4.96 點。現貨部分，三大法人買超 42.85 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 1381 口至 16191 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 2273 口至 35230 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 261 口至 - 3682 口。

週四美國聯準會主席鮑爾表示美國經濟短期仍受疫情不確定性影響，復甦力道放緩。加上白宮稱財政部長梅努欽將不再與眾院長佩洛西談判，將留給參議院共和黨領袖，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.08%，標普 500 下跌 1.0%，那斯達克下跌 0.65%，費半指數下跌 1.31%。台股早盤受美股電子盤拖累一度賣壓湧現，但在權值股帶領下，由黑翻紅，終場加權股價指數上漲 0.39%，收最高 13273.33 點，週線連二紅，權值股來看，台積電買盤進駐下由黑翻紅，大立光走勢也相當由黑翻紅，上漲近 1%，帶領大盤站穩 13200 點關卡。隨然歐美疫情惡化，加上美中衝突恐再起，但台股因為基本面佳，多頭格局不變，外資買超依舊呈嘎空行情，預期短期將維持高檔震盪。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13500 點，賣權未平倉最大量集中在 13000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.26 降至 1.24。VIX 指數下跌 0.48 至 18.8。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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