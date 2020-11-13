高盛：美國會兩黨分治 將有助人民幣等亞幣表現

高盛經濟學家週四 (12 日) 表示，美國大選可能出現國會兩黨分治，而這將進一步提振以人民幣為主的亞洲貨幣表現。

儘管選舉結果還未確認，但美國主流媒體普遍預計，民主黨候選人拜登將贏得總統大位，並保持眾議院的多數，但共和黨傾向可取得眾議院的控制權，造成國會由兩黨分治的局面。

高盛亞太區首席經濟學家 Andrew Tilton 認為，這一選舉結果意味著，美國將推出的財政刺激不會很大，在其他條件相同下，經濟成長也不會那麼快，並導致利率不至於快速被推高。

Tilton 指出，在疫苗進展樂觀之下，明年美國經濟成長及利率仍有望提高，但相比於亞洲，他認為，尤其是中國及印度的利率水準，將明顯高於美國。

Tilton 表示，投資者一直在向中國債券市場投入資金，每月流入的資金高達 200 億美元，當前的發展，將使得亞洲債券市場將繼續對投資者有吸引力，並進一步帶來資金流入及亞幣升值，「我們對明年可能由人民幣帶動的亞洲貨幣升值感到非常樂觀」。

此外，Tilton 認為，亞洲經濟體也可以從拜登的對外貿易和貿易政策中受益。

亞洲許多經濟體都依賴出口，川普在美中貿易戰中開徵了許多關稅，拜登政府對亞洲而言，意味著更少的不確定性和更少的「驚喜」，這有助於區域出口與貨幣。

他表示，在過去幾年中，關稅不斷上升，拜登上任後不一定會大幅降低，但關稅提高的風險將小得多。