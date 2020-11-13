中國卡車需求大增 賓士計畫擴大投資當地生產

德國汽車大廠戴姆勒集團 (Daimler AG)(DAIGn-DE) 與中國同業的北汽福田汽車 (600166-CN)，為了在中國展開賓士 (Mercedes Benz) 大型卡車「Actros」的首度生產，計畫投資 27.5 億元人民幣來改裝北京工廠。這也是因為中國卡車市場的需求快速攀升。

根據《路透社》週五 (13 日) 報導，戴姆勒與北汽福田在商用車的生產有合作關係。合資公司的福田戴姆勒汽車的北京工廠將進行改裝，增加汽車生產線。預定未來可在每年生產 5 萬輛的 Actros 卡車，

汽車工廠的建設資料，也是因為刊載在合資公司的官方網頁上而曝光。

有消息來源指出，汽車工廠的改裝作業，計畫在明年著手。

路透社向這兩家公司求證，北汽福田未作出評論，而在戴姆勒方面則未能取得評論。

目前賓士在中國市場進行銷售的卡車，全部都採國外進口。售價也較當地合資公司所生產的重型卡車「歐曼」要來的高昂許多。

中國卡車需求大增 賓士計畫現地生產 (圖片：AFP)

歐曼採用了戴姆勒的汽車技術，今年 1 到 10 月的銷量較去年同期增加 55% 至 11 萬 1788 輛。

中國今年 1 到 10 月的卡車銷量年增 24% 至 387 萬輛。銷量增加主因在於政府的基礎建設投資增加，還有為了因應更嚴格的廢氣排放規定而產生了換車需求。中國當地的卡車製造商，在大致上也一直維持著相當高的市占率。