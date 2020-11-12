日本單日確診創新高！已知有1634人、持續攀升當中

日本新冠肺炎 (COVID-19) 的單日確診人數再創新高。截至日本時間週四 (12 日) 晚間 18:09，已知當天有 1634 人確診，更新了 8 月 7 日的 1605 人單日確診紀錄。

根據日本《NHK》、《時事通信社》的最新報導，日本 12 日在北海道 (236 人)、茨城縣 (25 人)、神奈川縣 (147 人)、兵庫縣 (81 人) 的單日確診都創下過去新高。

在其他主要都市的 12 日新增確診人數方面，目前已知道的有東京 393 人、大阪府 231 人、愛知縣 143 人、千葉縣 74 人、沖繩縣 24 人、熊本縣 9 人、靜岡縣 13 人、奈良縣 17 人、廣島縣 2 人，以及長野縣的 13 人等。

在截稿前，全日本累計有 11 萬 3800 人確診 (包含機場檢疫等)，若加上先前觀光遊輪的 712 人確診，則合計為 11 萬 4512 人。

另外在死亡人數方面，於日本國內感染 COVID-19 而導致死亡的人數有 1869 人，與遊輪相關的死亡人數為 13 人，合計為 1882 人。

症狀改善出院的人數部分，截至 12 日時點，日本國內有 10 萬 5 人；遊輪部分有 659 人。合計為 10 萬 664 人。

另外在 11 月 10 日當天，日本單日實施了 2 萬 2029 件 (初值) 的 PCR 檢測。