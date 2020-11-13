〈財報〉面板廠JDI上半年報362億日圓淨損 下修財測

日本生產中小型面板的面板廠商 JDI(6740-JP) 週五 (13 日) 盤後公布最新財報。2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年出現 362 億日圓淨損 (去年同期報 1041 億日圓淨損)。全年財測在營收方面作出下修，預估落在 3300 億至 3500 億日圓之間，但並未提供營業損益與淨損益的預測數字。

JDI 股價週五 (13 日) 收在每股 56 日圓，較上個交易日上揚 3.7% 或 2 日圓。

JDI 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年減 16.0% 至 1997 億日圓。

營業虧損報 98 億日圓。(去年同期報 351 億日圓虧損)

經常損益報 151 億日圓虧損。(去年同期報 433 億日圓虧損)

歸屬公司股東淨損報 362 億日圓。(去年同期報 1041 億日圓淨損)

JDI 在財報說明資料中提到，上半年由於激烈競爭與疫情干擾，導致營收較去年同期減少 16%。

而除了肺炎疫情干擾外，來自於智慧型手機的零件需求量也出現滑落。

另外 JDI 也提到雖然營收減少，但由於公司的構造改革出現成效、還有其它的費用削減，損失也大幅縮小。

Q2(7 至 9 月) 的財務表現方面，在智慧型手機方面的零組件營收表現難以拉高，也勉強達成財測下限。車用顯示器的需求快速回溫，OLED 面板的出貨量增加。Q2 與上半年的情形類似，雖然營收減少、但是損失也出現縮小。

全年財測關鍵數據：

營收預估落在 3300 億至 3500 億日圓之間、年減 34.5% 至 30.6%，較先前預測作出下修。(9 月 10 日時點預測落在 3780 億至 4284 億日圓之間、年減 25 至 15%)

此外，在 Q3(10 至 12 月) 財測方面，營收預估年減 53.3% 至 700 億日圓，營業損益預估出現 100 億日圓虧損 (去年同期報 25 億日圓盈餘)。