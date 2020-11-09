〈財報〉軟銀集團H1獲利年增3.5倍 創同期新高

日本軟銀集團 SBG(9984-JP) 週一 (9 日) 公布最新財報，基於 IFRS 的 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年純益報 1 兆 8832 億日圓，大約是去年同期的 4.5 倍，也創下同期間的歷年新高。

軟銀集團股價週一收在每股 7083 日圓，較上個交易日上揚 5.37% 或 361 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 會計準則的 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 3.6% 至 2 兆 6305 億日圓。

稅前利益報年增 22.9% 至 1 兆 4414 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 346.7% 至 1 兆 8832 億日圓。

Q2(7 至 9 月) 軟銀願景基金 SVF 的獲利較去年同期出現改善，行動通訊子公司軟銀 (9434-JP) 獲利維持在高水位。

軟銀集團處分資產帶來獲利，還有金融市場也出現回溫。另外受到疫情影響，數位需求大增，投資標的的公平價值上揚。

截至 2020 年 9 月底，第 1 號願景基金持有 83 檔個股，投資額 750 億美元，公平價值達 764 億美元；第 2 號願景基金持有 13 檔個股，投資額 26 億美元，公平價值達 76 億美元。

H1 的投資利益報 2 兆 333 億日圓。持股公司投資業務的投資利益報 5796 億日圓，願景基金的投資利益報 1 兆 3366 億日圓。軟銀集團也處分了美國 T-Mobile 等股票，轉換為公司資金。

基金業務方面，在電商 (EC)、線上教學以及娛樂等領域的收益增加，旅遊相關領域的業績恢復走緩。

與上市股票有關的投資損失方面，包含集團新設的上市股票運用子公司 SB Northstar 的損失在內，共達到 1317 億日圓。

行動通訊子公司軟銀的部門收益年增 2.9% 至 5332 億日圓。安謀 (ARM) 業務則出現 248 億日圓虧損，較去年同期的 208 億日圓虧損更加惡化。

關於今後展望，軟銀集團這回仍以業績預測困難為由，沒有發表財測數據。