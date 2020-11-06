〈財報〉夏普上半年營業利益年減25% 財測數字不變 股價上揚

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP) 在週五 (6 日) 盤後公布最新財報，2020 年度 (至 2021 年 3 月) 上半年的營業利益報年減 25.3% 至 276 億日圓，全年度的營業利益預估年增 55.4% 至 820 億日圓。

夏普公司股價週五 (6 日) 收在每股 1300 日圓，較上個交易日上漲 3.75% 或 47 日圓。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 H1 財報關鍵數據：

營收報年增 1.9% 至 1 兆 1421 億日圓。

營業利益報年減 25.3% 至 276 億日圓。

經常利益報年減 26.9% 至 242 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 17.8% 至 225 億日圓。

受到肺炎疫情影響，液晶面板的需求低迷。家電部門在宅經濟支撐下，表現穩固。多功能事務機則是受到在家工作普及影響，銷售面臨嚴苛挑戰。

各部門的 Q2 營收表現：

智慧生活部門報年減 3.4% 至 2259 億日圓。

8K 生態系統部門報年增 10.5% 至 3446 億日圓。

ICT 部門報年減 1.1% 至 821 億日圓。

各部門的 Q2 營業利益表現：

智慧生活部門報年增 30.3% 至 161 億日圓，營益率 7.1%。

8K 生態系統部門報年減 54.1% 至 50 億日圓，營益率 1.5%。

ICT 部門報年減 13.4% 至 32 億日圓，營益率 4.0%。

基於日本會計準則的全年財測關鍵數據：

營收預估年增 3.5% 至 2.35 兆日圓。

營業利益預估年增 55.4% 至 820 億日圓。

經常利益預估年增 26.0% 至 700 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 138.6% 至 500 億日圓。

各項財測數據維持原狀，沒有調整。

而 700 億日圓的全年度經常利益目標，在上半年只達成 34.6%。低於 5 年平均的 56.1%。