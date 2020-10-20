非疫情受益股！瑞信：思科3成業務受在家上班趨勢衝擊

在家工作 (WFH) 的趨勢大大推動許多雲端軟體業務，但對於向來以出售辦公室使用的電腦運算設備而產生實質性業務的公司來說，卻造成一些真正的難題。

瑞信分析師 Sami Badri 週一報告對思科 (CSCO-US) 發出謹慎的呼籲，他下調對思科的獲利預估，理由是企業對園區交換和無線網路的需求減弱，因為越來越多員工在家工作，辦公室空缺率上升。他重申對思科股票的「中立」評級，但將目標價自 45 美元調降至 36 美元。

Badri 估計，這波遠離辦公室潮大約影響思科 30% 的業務組合，甚至對獲利的影響比例更高。他表示，跡象顯示諸如數據中心交換、企業路由​​、軟體定義的廣域網和服務器等應用程序的「企業銷售週期延長」，影響了公司另外 30％的業務組合。

他表示，在產品訂單連續 7 季萎縮後，服務提供商的路由預計不會很快就反彈。

Badri 預期，思科要到 2022 年 10 月止的會計年度第一季才會公布整體營收正成長。他報告指出，針對本月止的本季獲利模組與華爾街相符合，但他對思科 1 月為止一季的營收和獲利預估遠低於共識預期。

思科週一下跌 2.1%，收 39.30 美元，今年迄今仍有 18% 以上的跌幅。