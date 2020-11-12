Q4美、中客戶需求持穩 勤誠營收年增雙位數目標不變

勤誠 (8210-TW) 今 (12) 日召開法說會，會中指出，儘管第四季需求不像往年強勁，且有庫存調整情形，但美、中兩大區域資料中心訂單動能仍在，維持下半年營收優於上半年看法，全年營收雙位數成長目標不變。

勤誠表示，今年總體環境雖受疫情衝擊，疫後遠距工作與生活型態改變成為新常態，推動大型資料中心佈建，推升全球伺服器出貨成長，也打亂今年傳統出貨淡旺季，影響出貨高峰提前至第二季發生。

勤誠第三季營收 21.14 億元，年增 24%，稅後純益 2.34 億元，年減 0.8%，每股稅後純益 1.95 元；前三季營收 56.5 億元，年增 18.5%，稅後純益 6.29 億元，年增 2%，每股稅後純益 5.26 元，創下歷年同期高。

勤誠前三季伺服器 / 存儲機殼產品佔整體營收比重 97%，主要透過系統整合商與通路商出貨，其中超過 60% 營收的終端客戶為大型資料中心；以出貨區域區分，中國佔 41%，美國佔 36%，歐洲市場佔 6%，其他佔 17%。

勤誠表示，面對供應鏈區域分散化，嘉義新產能預計明年底開出，未來中國既有生產基地將持續供應中國本地需求，嘉義新廠則著重美國與歐洲客戶訂單，為拓展成長空間，將持續開發美、中地區外客戶，並增加歐洲、新興市場業務。