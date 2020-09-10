勤誠等4企業擬斥70億元回台投資 擴增生產產能

經濟部投資台灣事務所今 (10) 日通過伺服器機殼大廠勤誠 (8210-TW) 加碼投資台灣 22 億元，計畫在嘉義新建廠房，將部分產線移回台灣，另外，投資台灣事務所也通過大三得光電、明揚 (8420-TW)、中石化 (1314-TW) 回台投資案，合計四廠商共斥資 70 億元，累計三大方案已有 641 家企業，回台投資 1 兆 1046 億元。

經濟部表示，勤誠一向以台灣研發設計、東莞昆山為製造基地，但受貿易戰影響，配合美國客戶要求，今年上半年已在新北市五股成立 NCT 打樣廠，也規劃投資 22 億元在嘉義馬稠後產業園區新設廠房，導入智慧製造、提升產能，這也是勤誠在台 37 年，首度大型投資案。

大三得光電則決定將中國深圳廠全數產線移回台灣，在宜蘭總部旁斥資近 5 億元新建廠房，大三得深耕 LED(發光二極體) 及相關產品超過 15 年，產品應用在車用、醫療、智慧照明系統等，目前生產基地包含中國深圳、馬來西亞，客戶涵蓋蘋果旗艦店、洋基球場。

高爾夫球製造商明揚則將投入逾 4 億元，在屏東加工出口區建置智慧製造生產及擴充產能，提升高階高爾夫球材料及設計開發製造能力。

中石化也宣布將投資逾 38 億元在苗栗頭份建置精細化智慧工廠，分階段建置 6 項產線，導入自動化系統，鎖定高附加價值精細化產品發展，包含航太材料、腳踏車架、高爾夫球桿、機能性共聚酯、光學鏡頭、塗料關鍵原料等，也將跨足無鹵阻燃劑切入電子產品相關領域，力拼突圍。