〈鉅祥法說〉三大方向均衡發展 汽車應用營收比重邁向3成

鉅祥 (2476-TW) 今 (12) 日由總經理林映碩主持召開法人說明會，對於未來業務發展方向，林映碩指出，追求業績成長同時，將以汽車、工業產品應用及 3C 電子產品為三大方向均衡發展，此舉也代表，宣示將在汽車應用上，以倍數業績加速成長。

鉅祥前三季營收應用別中，車載相關占 16%，工業應用占 32%，3C 電子產品應用占 52%。林映碩指出，鉅祥追求業績成長，三個應用將各占約營收比重 33% 為發展方向。

鉅祥目前車載應用占鉅祥 16% 營收比重，要達占營收比重 33% ，等於是隨著業績將是倍數成長，事實上，鉅祥去年起投入車用影像系統的開發，林映碩指出，車用影像系統的開發案，是與國際 Tier 2 的汽車電子廠共同開發，目前持續進行中。

林映碩強調，鉅祥在全球有 15 個生產據點，後疫情時代仍處於各國邊境封鎖的狀況下，鉅祥以國際化的經營據點，有助取得在地客戶更加完善的開發、設計接軌，取得更高附加價值的訂單。

除此之外，林映碩強調，鉅祥核心製程擁有模具設計、機械加工、沖壓、電鍍、射出成型、自動組裝一貫化製程，但將進一步以鉅祥為生產軸心，以水平整合建立生產平台模式，為的就是將協同以模組化生產打進「國際盃」，絕非是單純依照客戶圖樣開模、生產的廠商。

同時，在美中貿易戰延燒同時，大量台商 EMS 廠移轉產能回台生產，鉅祥的台灣廠同樣受到高度重視，林映碩透露，目前有更多的企業在進行台灣的鉅祥產能、製程進行認證之中。