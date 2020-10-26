〈財報〉日本電產上年度業績超乎預期 全年營業利益預估年增29%

硬碟 (HDD) 用馬達全球市占第一，也生產電動車 (EV) 驅動用馬達的日本電產 (Nidec)(6594-JP)，週一 (26 日) 盤後公布了最新財報。2020 年度上半年 (4 至 9 月) 的營業利益報年增 12.0% 至 691 億日圓，公司業績出現快速復甦。

日本電產股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 的 2020 年度 H1(4 至 9 月) 合併財報關鍵數據：

營收報年增 0.1% 至 7517 億日圓。

營業利益報年增 12.0% 至 691 億日圓。

稅前利益報年增 4.2% 至 660 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 79.2% 至 487 億日圓。

H1 營收報年增 0.1% 至 7517 億日圓，若以 Q2(7 至 9 月) 的單季業績表現來看，營收報季增 23.2% 至 4149 億日圓，出現了歷年來的單季最高紀錄。肺炎疫情所帶來的宅經濟，使得資料中心的硬碟用馬達需求大增；還有在家工作的擴大普及，用於筆記型電腦的超小型馬達出貨也創下了歷史新高。

透過供應鏈的重新調整等，成本及收益都獲得改善。撇開電動車用零件的先行投資產生沉重負擔，主要產品的精密馬達及家電、產業用馬達等，收益都出現改善。Q2 毛利率，也從前一季的 8% 改善至 10%。

去年同期由於部門脫手的關係，在帳面記上相關損失，歸屬公司股東純益也因而在本年度出現回彈。年增 79.2% 至 487 億日圓。

基於 IFRS 的年度財測關鍵數據：(2020 年 4 月至 2021 年 3 月)

營收預估年增 1% 至 1 兆 5500 億日圓，較先前預測高出 500 億日圓。

營業利益預估年增 29.0% 至 1400 億日圓，較先前預測高出 150 億日圓。

稅前淨利預估年增 29.3% 至 1360 億日圓，較先前預測高出 110 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 79.6% 至 1050 億日圓，較先前預測高出 50 億日圓。

即使受到肺炎疫情影響，還有在車用產品的研發投資也不斷增加，日本電產的收益能力仍不斷的恢復當中。

日本電產會長永守重信也在 26 日的線上記者會表示，該公司計畫在 2030 年拿下電動車馬達的 40~45% 市占，而首先要從中國市場著手。