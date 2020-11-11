〈財報〉疫情影響 東芝上半年營業利益年減94%

東芝 (Toshiba)(東證 2 部 6502-JP) 週三 (11 日) 公布最新財報。2020 年 (至 2021 年 3 月) 上半年營業利益年減 94% 至 31 億日圓，全年度的營業利益估年減 15.7% 至 1100 億日圓。

東芝股價週三 (11 日) 收在每股 2751 日圓，較上個交易日上揚 0.77% 或 21 日圓。

東芝股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於美國會計準則的 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年減 19.9% 至 1 兆 3713 億日圓。

營業利益報年減 94.0% 至 31 億日圓。

稅前純益報 200 億日圓。(去年同期報 1121 億日圓虧損)

歸屬公司股東純益報 34 億日圓。(去年同期報 1451 億日圓虧損)

基於美國會計準則的 Q2(7 至 9 月) 財報關鍵數據：

營收報年減 14.1% 至 7715 億日圓。

營業利益報年減 64.4% 至 157 億日圓。

稅前純益報年增 35.0% 至 236 億日圓。

歸屬公司股東純益報 148 億日圓。(去年同期報 49 億日圓虧損)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，東芝資料中心相關的硬碟出貨略為延誤。此外，電梯等大樓相關案件也出現延期，還有多功能事務機需求減少，東芝原先估，肺炎疫情影響下，上半年營業利益將下滑 713 億日圓，不過實際上減少了 702 億日圓，略優於原先預估。

東芝也在同 (11) 日發表修正後的中期營運計畫，2025 年度營收目標設定在 4 兆日圓，較原先預估 2023 年營收達 4 兆日圓以上晚了 2 年。

東芝預期，未來將強化公司的獲利基礎，同時打算以基礎建設服務為主來推動業績成長。並擴大再生能源投資，期盼相關業務規模在 2030 年能達 6500 億日圓 (2019 年度報 1900 億日圓)。

此外，東芝也決定退出燃炭火力發電業務，未來不再接受燃煤火力發電廠興建工程訂單。

基於美國會計準則的全年度財測關鍵數據：

營收預估年減 8.8% 至 3.09 兆日圓。

營業利益預估年減 15.7% 至 1100 億日圓。

東芝的營業利益預測，維持先前預估年減 15.7% 至 1100 億日圓不變。而由 Refinitiv 所整理出的分析師預測中數報 1310 億日圓盈餘。

東芝預估，全年配息為每股平均 40 日圓，較上年度增加 20 日圓。