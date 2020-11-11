「恐龍」Mac重獲新生 分析師：採用M1晶片每部可省200美元

蘋果 (AAPL-US) 近年苦於營收成長停滯，但新冠肺炎疫情爆發後，推出將近 40 年的 Mac 卻有亮麗表現，上季營收成長 29% 至破紀錄 90 億美元，儼然成為新的成長力道。蘋果乘勝追擊，周二 (10 日) 發表搭載自行研發 M1 晶片的最新 Mac，提供更高運算力和更長續航力，而且最重要的是，自主研發晶片還能幫蘋果節省成本，或許能為蘋果帶來更多獲利。

Synovus Trust 投資經理人 Daniel Morgan 說：「疫情造就居家辦公 (WFH) 趨勢，曾被視為蘋果『恐龍』產品的 Mac 逐漸獲得新動力」，Mac 銷售在持平數年後，「已經蛻變成為重要的成長驅動力」。

蘋果搭載自主設計、台積電代工的 M1 晶片，象徵和英特爾 (INTC-US) 切斷 15 年合作關係，這也呼應近年來執行長庫克推動更多零件內部設計的努力。

每部 Mac 省 150-200 美元

Moor Insights & Strategy 分析師 Mark Vena 說，蘋果採用自行研發晶片，每部 Mac 可省下 150 至 200 美元成本，有助提升蘋果獲利。

周二發表的 MacBook Air 和 Pro 售價和前一代相同，只有 Mac Mini 便宜 100 美元。

蘋果長年投資對電腦至關重要的處理器部門，例如 2008 年以 2.75 億美元收購 P. A. Semi，以及去年以 10 億美元收購英特爾數據機事業。從 2010 年開始，蘋果就持續為 iPhone、iPad 等打造 A 系列晶片，現在在筆電和電腦導入同樣晶片，代表所有產品基本上都在同樣的架構上運作。

CCS Insight 研究主管 Wayne Lam 說：「蘋果擁有從晶片到軟體的一切，高度整合。」

蘋果副總裁 Johnt Srouji 去年曾說，掌握技術幫助蘋果更深度整合產品，也代表更能控制成本。Lam 說：「蘋果認為比起讓英特爾或高通開發晶片，(掌握技術) 可以加速創新。」

新產品效能有待驗證

入門版的 MacBook Air 充飽一次電可以滿足 15 小時瀏覽網頁所需的電力，相較之下，內建英特爾晶片的前一代筆電只能滿足 10 到 11 個小時所需的電力。

但分析師警告，蘋果宣稱的效能需要等到商品上市之後實際驗證。Moor Insights 創辦人 Patrick Moorhead 說：「新的 M1 晶片幾乎無法驗證效能，蘋果並未針對宣傳提供任何詳細的證據。」

Marketwatch 專欄作家 Daniel Newman 認為蘋果將出現架構轉換陣痛期，看好微軟 Surface 系列趁勢搶市占。

Newman 說，光是晶片從英特爾的 x86 轉換至 ARM 架構就極具有挑戰性，開發人員必須耗時重寫蘋果整個軟體生態系統，才能在 ARM 架構上運作。例如，微軟耗費近十年優化軟體生態系，才使旗下的 Surface Pro X 筆電、三星與聯想等 ARM 架構的產品能穩定運作。