分析師：科技股持續遭拋售 股市重置恐延續至明年

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗臨床試驗傳出佳音後，美股大漲，但科技股卻面臨輪動而呈現疲軟，投資人轉向受疫情重創的產業，那斯達克綜合指數收跌 1.37%。QMA 首席投資策略師 Ed Keon 認為，股市已開始重置，且這樣的趨勢將持續至明年。

輝瑞 (PFE-US) 與德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 研發疫苗後期試驗取得突破性進展，新冠疫苗有效性超過 90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快 11 月下旬向美國 FDA 申請緊急使用授權，並有望在明年廣泛使用，為經濟和生活將回復正常帶來希望，促使美股大漲。

不過同時，投資人大量拋售了亞馬遜、Zoom 等疫情受惠的科技類股，轉向投入工業、能源和材料等受疫情重創的產業。對此，Keon 認為，這樣的情況將持續到明年。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席美股和全球策略師 Binky Chadha 表示，在 2020 年，人們說股市與經濟不同步，股市持續上漲，但現在情況可能相反。在經濟方面，有很多樂觀的理由，明年經濟可能會好起來，但股市可能不一定會持續上升。

瑞銀首席投資長 Mark Haefele 則指出，市場反應凸顯出投資者需要在下一輪漲勢中進行多元化投資，轉向 2020 年落後許多的周期性市場，遠離大型科技股和主要的疫情受益者。股市的下一個上漲，將由美國政治不確定性的結束和疫苗的發展所驅動，過去一週的事態發展正支持了這樣的觀點。