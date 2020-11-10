蘋果搭載自研晶片MacBook將問世 或將引爆PC晶片大戰？

蘋果 (AAPL) 將在台灣時間本週三 (11 日) 凌晨舉行新品發表會，預計會上將發布內建自研晶片 Apple Silicon 的新一代 MacBook。市場預期，此舉或將引爆桌機和筆電 (PC) 晶片市場的激烈爭霸戰，高通 (QCOM-US) 等企業有望因此受惠。

自 2006 年起，英特爾 (INTC-US) 和 AMD(AMD-US) 長期主導全球 PC 處理器市場，含蘋果在內的主要 PC 製造商均採用基於英特爾 X86 架構的晶片，不過，蘋果即將在發表會上宣布啟動一項為期 2 年的過渡期，結束與英特爾將近 15 年的合作關係，正式邁向以 ARM 架構打造自研晶片的時代。

市場分析預計，蘋果自研晶片最有可能的合作夥伴將會是台積電 (2330-TW)，後者目前主要為蘋果生產 iPhone 處理器，而即將問世的 MacBook 恐將面臨來自高通的競爭，後者自 2016 年起與微軟合作，以便讓 Windows 操作系統適應基於 ARM 架構的高通處理器。

此外，高通和微軟早已和聯想及華碩 (2357-TW) 等 PC 製造商展開合作，對外銷售採用新處理器的 PC，微軟去年發布的 Surface Pro X 便是使用高通生產的處理器。

雖然目前上述設備僅為小眾產品，一旦蘋果進入市場，新興技術的轉變很可能吸引消費者注意力，尤其在蘋果自研設備能夠和英特爾互相抗衡的情況下。

Moor Insights＆Strategy 創辦人 Patrick Moorhead 便表示：「蘋果投入 ARM 架構將加快這項過渡進程。」

基於 ARM 處理器的 PC，與基於英特爾處理器的 PC 之間有很大不同，前者原先是為智慧手機而設計，功耗是它們考量的關鍵問題之一，因此相較於傳統 PC，基於 ARM 處理器的 PC 電池續航表現將更加優秀。

雖然如此，對基於 ARM 架構的 PC 來說，進入市場的障礙依舊存在。過去的 20 年裡，大多數軟體都是針對英特爾設備所編寫，因此在重新編寫這些軟體前，人們可能必須先仰賴模擬器。

Creative Strategy 消費者市場情報首席分析師 Ben Bajarin 認為，基於 ARM 架構的 PC 所面臨的重大考驗在於，開發者是否會重寫大企業使用的一些軟體，因為大企業才是這些電腦的最大買家，而蘋果進入市場與否無法保證這種情況會發生。