波克夏股價兩日來勁漲8% 經濟重啟題材有利後市

受益於庫藏股計畫和疫苗捷報，波克夏海瑟威 (BRA-US) 股價連兩日勁揚 8%，一吐今年來落後大盤的怨氣。分析師認為，這家由「股神」巴菲特掌舵的企業因為持有許多對景氣敏感的公司，未來有望因經濟重啟題材繼續上漲。

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，波克夏旗下最大事業為伯靈頓北方聖大菲 (BNSF) 鐵路公司，也擁有化學業者 Lubrizol、航太產業的 Precision Castparts、工業領域的 Marmon，以及許多房地產相關事業，包括 Clayton Homes(房屋興建)、Shaw Industries(地毯和地板)、Benjamin Moore(油漆)。

GoodHaven Fund 經理人 Larry Pitkowsky 說，波克夏不怕面對任何新一波經濟不景氣，也能在經濟持續重啟的階段受益，而且當前估值合理。

波克夏股價周二收盤上漲 3% 至 343,000 美元，B 股股價收盤漲 3.18% 至 228.48 美元。

波克夏股價連兩日勁揚，主因輝瑞和 BioNTech 合作的新冠候選疫苗初步顯示有 9 成保護效力。此外，波克夏上周六宣布第 3 季買回自家股票的金額達到破紀錄的 90 億美元，顯示巴菲特認為波克夏股價遭低估。

儘管如此，波克夏今年來累計漲幅不到 1%，依然遠落後標普 500 指數約 12% 漲幅。

巴隆估計，波克夏的股票投資組合中從 9 月底至今上漲逾 100 億美元；主要持股為蘋果、美國銀行、可口可樂、美國運通等。

巴隆指出，波克夏旗下的工業事業和手中掌握的股票配置，能從美國經濟轉強的時候得益，而且資產負債表強健；巴菲特曾形容波克夏的資產負債表強健有如 Fort Knox(全球最大金庫所在地)，能給投資人極大安全感，夜晚也睡得安穩。