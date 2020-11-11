美股若要持續攻高 需要兩大關鍵訊號

繼輝瑞疫苗傳出好消息後，催生美股輪動，週二 (10 日) 科技股和居家防疫股開盤持續走低，工業、金融、能源股走高，華爾街分析師認為，美股若要持續要攻高，需要兩大關鍵訊號，一是債市、二是 VIX。

瑞士信貸策略師 Jonathan Golub 週二稱，他正在透過兩大關鍵訊號，探究市場類股輪動趨勢中，價值股和小型股是否在更好的經濟環境下受益，而這將持續打壓科技股。

Golub 提到：「若要讓股市走高、讓順景氣循環 (Procyclical) 繼續發揮作用，投資人會希望看到 10 年期美債殖利率向 1.25% 靠攏或繼續走高。」

除了觀察債市外，Golub 還提到，恐慌指數 VIX 長期平均水平是 19，若該指數回落到 20 或低於 20，將成為第二個真實指標，提醒投資人轉投價值股。

Golub 點評，這兩大關鍵訊號將是真正的衡量標準！

知名財經專家美股韭菜王週二亦發文表示，Fed 目前寬鬆政策延續、但已不願意向市場投放更多、更強的流動性，股市要攻高的關鍵就是債市續跌。

美股韭菜王寫道，因為股市越往上漲，股價就越貴、股價越貴，市場流動性就會越來越稀缺，那股市要繼續往上走，該去哪裡找錢來推？我想答案，就在債市。建議投資人若持有美國公債，或許獲利了結並不太笨。

值得一提的是，儘管美股週一已慶祝開跑，聯準會在最新的《半年度金融穩定報告》內容中警告，鑒於疫情有關的高度不確定性，評估估值特別具有挑戰性，如果投資者風險情緒下跌或經濟復甦乏力，資產定價仍很容易大幅下滑。

截稿前，恐慌指數 VIX 指數升高 2.68%，暫報約 26.44，十年期美債殖利率暫報 0.953%。