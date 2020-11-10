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〈美股早盤〉主要指數開盤漲跌不一 科技股拖累 那指、標普均下挫

〈美股早盤〉主要指數開盤漲跌不一 科技股拖累 那指、標普均下挫 (圖：AFP)
〈美股早盤〉主要指數開盤漲跌不一 科技股拖累 那指、標普均下挫 (圖：AFP)

在經濟復甦預期帶動下，週期性類股開盤領漲大盤，科技股含金量高的那指、標普 500 指數開盤紛紛走低，道瓊工業指數週二 (10 日) 開盤漲逾 130 點或 0.5％，那斯達克指數跌近 1％，標普 500 指數跌 0.4％，費半跌 0.8％。

輝瑞 (PFE-US) 新冠疫苗最終試驗數據，刺激了市場對於明年經濟快速復甦的樂觀情緒，美股主要指數週一 (9 日) 收於歷史次高，不過因疫情擔憂仍存，美股開盤漲跌不一。

因市場預期疫情將加速經濟復甦，科技股表現不佳，Alphabet(GOOGL-US)、Zoom(ZM-US) 和臉書 (FB-US) 等科技股均下跌。反之，受惠經濟復甦預期的能源、航空股開盤走高。

儘管市場充斥疫苗喜訊，新冠疫情尚未來到終點。根據約翰霍普金斯大學數據，美國週一 (9 日) 再新增近 12 萬例確診病例，單日新增確診數已連續 7 天超過 10 萬，住院率亦持續走升，疫情持續惡化。

截至台北時間週二 (10 日)21 時許：
  • 道瓊指數上漲 136.08 點或 0.47%，暫報 29294.05 點
  • 那斯達克下跌 110.62 點或 - 0.94%，暫報 11603.16 點
  • 標普 500 指數下跌 12.50 點或 - 0.35%，暫報 3538.00 點
  • 費半下跌 20.95 點或 - 0.84%，暫報 2476.64 點
  • 台積電 ADR 下跌 1.04% 至每股 88.10 美元
  • 十年期美債殖利率上漲至 0.965%
  • 紐約輕原油上漲 1.56% 至每桶 40.92 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.56% 至每桶 43.06 美元
  • 黃金上漲 1.30% 至每盎司 1878.50 美元
  • 美元指數下跌 0.03% 至 92.74 點  
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 1.23％，至 3,105.23 至美元

歐盟委員會指控亞馬遜不當利用第三方賣家數據，為自家產品創造不公平的市場競爭優勢，因此以違反歐洲反壟斷法為由正式起訴亞馬遜，同時宣布對該公司的電商流程展開二度調查。

超越肉類 (BYND-US) 早盤下跌 22.58％，至 116.52 美元

新冠疫情拖累餐廳服務，加上消費者庫存量囤積，超越肉類第 3 季營收報 9,440 萬美元，遠低於華爾街預期。此外，競爭對手麥當勞宣布正在研發植物性肉類產品「McPlant」，打算自己開發素肉產線，預計明年初正式亮相。

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 2.8％，至 146.32 美元

美國食品及藥物監督管理局 (FDA) 批准禮來 (Eli Lilly) 研發的單株抗體療法 Bamlanivimab 的緊急使用授權 (EUA)，用以治療輕度集中度的新冠肺炎可能患者。

禮來目前已向美國政府出售 30 萬劑藥物，預計今年底產能最高將達 100 萬劑，新產能將於明年上線，供應量有望持續成長。

每日關鍵經濟數據：
  • 美國 10 月 NFIB 小企業指數報 104，預期 104.2，前值 104.0

 

美國 NFIB 小企業樂觀指數 (圖：TradingEconomics)
美國 NFIB 小企業樂觀指數 (圖：TradingEconomics)
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 9 月 JOLTS 職位空缺，預期 650 萬個，前值 649.3 萬個
華爾街分析：

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 表示：「投資人需要傾向於今年處於落後狀態的週期性類股，以分散投資風險，並遠離大型科技股和其他 “居家防疫” 相關類股」

Ally Invest 投資策略師 Lindsey Bell 表示：「今年引領市場走高的 “” 居家防疫 “類股可能正在失寵，不過從長遠來看，科技股仍然有良好的發展前景，但速度可能不會像 3 月時那樣遠超於市場其他產業。」

Intermediate Capital Group 經濟和投資研究主管 Nick Brooks 表示：「不幸的是，就疫情來說，我們還有很長一段路要走，輝瑞的研究是一項偉大的進展，但我認為這不會是改變市場情勢的最大關鍵。」

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