道瓊暴漲逾1600點 Cramer：突然之間 我們有了希望

週一 (9 日) 輝瑞宣布旗下新冠疫苗達 90% 有效的消息後，美股道瓊開盤暴漲逾 1600 點，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示，突然之間，我們有了希望。

輝瑞 (PFE-US) 宣布，與 BioNTech 旗下研發的新冠疫苗臨床試驗結果顯示，至少可以防止 90% 以上的人免於感染，輝瑞計劃 11 月的第三個星期取得藥物安全性的數據，呈交緊急使用授權申請。

FDA 前專員 Scott Gottlieb 稱，該疫苗最早可在 12 月下旬限量使用，到 2021 年第三季開始廣泛使用。輝瑞和 BioNTech 預計今年將生產多達 5000 萬劑疫苗，到 2021 年底將增加到 13 億劑。

國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示，這項重大突破對人們生活和股市的意義令投資者大為振奮。

據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計顯示，截至上週日，美國 7 日平均新冠 (COVID-19) 確診達 108736 例，再度刷下新高紀錄，連續十天突破前 (日) 高紀錄。

Jim Cramer 表示：「如果你想想上週我們的處境，我們覺得幾乎沒有機會阻止疫情，現在我們突然之間，有了希望。」

Jim Cramer 提到：「當時我們以為疫情已失去控制。在一些州已失去了控制疫情的能力，我們 (似乎) 真得什麼也做不了。人們一直在談拜登領導下全國大封鎖或封城可能會結束這種局面。瑞輝並不是一家從未成功的公司，它是世界上最偉大的公司之一，人們對科學的冷嘲熱諷是無情的，但有些人認為科學永遠無法解決疫情是錯的」

Jim Cramer 分析：「我認為美股反彈是合理的。現在華爾街將開始討論新主題，疫情過後，市場會變成什麼樣子？」

Jim Cramer 稱，儘管有關疫苗消息是正向的，但美國人仍然需要國會推出新的刺激法案。有中小型企業受到了傷害，我認為應該給他們一些補償。

Jim Cramer 認為：「疫苗與刺激法案雙重利多之下，我想這就是市場真正樂觀的原因，我們為何不大肆慶祝呢？」