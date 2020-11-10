產能滿載 日月光投控10月營收479.15億元 創歷史新高

日月光投控 (3711-TW) 今 (10) 日公布 10 月營收 479.15 億元，月增 9.08%，年增 23.54%，累計前 10 月營收 3760.16 億元，年增 11.93%；受惠 5G、WiFi 6 趨勢帶動，日月光投控封裝產能滿載，10 月營收創下單月歷史新高。

展望第四季，日月光投控指出，以新台幣計價，封測事業生意量、毛利率皆與今年上半年水準相仿；電子代工服務季成長率、營益率，與第二季及第三季相當；整體營收法人估約成長 8 %，再創新高，毛利率估達 14-16%，營益率 5-8%，可持平高檔水位。

日月光投控先前看好，由於 5G、WiFi 6 帶動通訊產品進入成長周期，加上居家辦公趨勢確立，民眾購買 IT 產品，推動電腦存儲與消費性電子需求暢旺，同時汽車電子強勁復甦，驅動封裝產能吃緊，並預計打線封裝產能至少滿載至明年上半年。

此外，民眾除購買 IT 產品，又往高單價區間消費，半導體委外封測代工數量增加，晶片也複雜化，現有封裝產能相當不足，因此預計將在第四季加速資本支出。

至於美國出口管制條例影響，吳田玉指出，日月光投控第一季、第二季受影響營收為 20%，第三季降為 13%，一次性減損也在第三季完成，預計第四季在資產重新部署及生產線調整後，影響將降至 0%，產能已全由其他客戶填補。