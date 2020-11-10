〈2020百貨周慶〉SOGO百貨台北店最樂觀 全檔期成長目標上修

遠東 SOGO 百貨台北店周年慶自 11 月 5 日開跑至今，第一波檔期業績傳捷報，其中，精品業績大增 30%，而 iPhone 新機上市帶動 3C 熱銷，家電家用等買氣也強強滾，SOGO 今 (10) 日強調，業績年增幅有望從原先 1.6% 上修至雙位數成長。

SOGO 百貨總經理汪郭鼎松直指，周年慶第一波業績達雙位數成長，表現可說是 3 年來同期最佳，包括 3C、化妝品、精品、寢具、大家電、家用等買氣爆棚，全檔期有望衝破 110 億元，優於原先預期。

其中，iPhone 新機上市、自家 App 推出優化優惠券換券速度，有效導入新的年輕客群。

SOGO 統計，周年慶期間平均每日 App 新會員增加 1-1.5 萬人，成效顯著，尤其帶來不少年輕新客源，至今下載人數已達 50 萬。

在商品方面，SOGO 指出，因無法出國而將旅遊基金轉向購入精品的消費者不少，再加上國外代購業者斷貨、國內百貨精品備貨量大增等多重原因的帶動，成長幅度達 30%。

另一方面，在居家商機的帶動下，美髮家電、頂級髮品和按摩椅銷量顯著成長，其中， dyson 頭髮護理產品賣超過 200 台，AVEDA、KÉRASTASE 等專業洗護髮產品也有 2 位數以上成長，按摩椅銷售年增 30%。

而 SOGO 周年慶將自明日起進入第二波，由於強碰電商雙 11 大檔，SOGO 將祭出「超越電商 買貴退差價」，以及主顧客熟悉的「ONLY SOGO 買貴奉送」、「限日限量」優惠，力抗電商搶市全力衝刺業績。