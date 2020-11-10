瓦城Q3獲利年增逾5成 EPS 7.61元寫單季新高

觀光股王瓦城 (2723-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，稅後純益衝上 1.77 億元，年增 53.73%，並創單季新高，每股純益 7.61 元，前三季稅後純益達 2.57 億元，年減 18.25%，每股純益 11.03 元，已賺逾 1 股本。

餐飲集團第三季財報多繳出亮眼成績，除了瓦城，漢來美食 (1268-TW) 單季獲利也創高，王品 (2727-TW) 則創 6 年半來單季新高，而美食 - KY(2723-TW) 創 2 年來新高。

瓦城第三季合併營收 12.89 億元，年增 0.12%，營業毛利 7.22 億元，年增 5.43%，毛利率 56%，年增 20081 個百分點，營業利益 2.31 億元，年增 52.18%，營業利益率 17.93%，年增 6.13 個百分點。

瓦城表示，第三季隨著民眾外出用餐和消費意願加速回溫，搭配集團展店、精準進駐潛力區域，營運逐季攀升。

而瓦城同步公布 10 月合併營收為 4.08 億元，月增 13.35%，年增 9.8%，不僅創同期新高，也是單月第三高，瓦城說明，10 月受惠多個節慶聚餐，包括中秋連假、雙十連假帶動用餐需求攀升，再加上全台各大百貨搶無法出國的消費人潮，刺激周年慶買氣爆棚，也有效挹注旗下百貨通路店點成長，對整體第四季餐飲旺季樂觀看待。

在後疫情時代，瓦城強調，依循各品牌既定發展策略持續加速展店計畫，並精準轉移既有店址、布局重要熱門商圈的蛋黃區，今年「時時香」已達成六都布局並開出第 10 家分店，而「YABI KITCHEN」第 2 家分店也將於年底前開出。

此外，有鑑於今年許多企業停辦大型尾牙活動，瓦城看好將可提升部門小規模聚餐需求，旗下品牌將以中小型尾牙春酒服務搶攻此商機。