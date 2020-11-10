基期墊高 台積電10月營收1193億元、月減6.5% 前10月突破兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公告 10 月營收 1193.03 億元，在 9 月趕工出貨華為，墊高基期下，營收月減 6.5%，但仍年增 12.5%，連 5 個月站穩千億元；前 10 月累計營收較去年提前 2 個月突破兆元大關，達到 1 兆 970.24 億元，年增 27.7%。

在 5G 手機、高效運算需求持續驅動下，5 奈米動能續強，台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第三季寫下的營收新猷，以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，第四季新台幣營收估 3565-3651 億元，毛利率 51.5-53.5%，營益率 40.5-42.5%，續站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電總裁魏哲家表示，第四季在 5G 手機、高效能運算需求持續驅動下，5 奈米需求續強，雖然客戶庫存維持高於季節性水位，但由於大環境充滿不確定性，供應鏈為確保供應順暢，預估客戶高於季節性的庫存水位，將會持續維持一段時間。

台積電並再度上調今年產業與公司展望，估晶圓代工產值成長近 20%，台積電今年美元營收將成長 30%，全年資本支出約 170 億美元。

此外，因應近來 8 吋供不應求，聯電 (2303-TW)、世界先進 (5347-TW) 都傳出明年將調漲代工價格，不過台積電與客戶是夥伴關係，並未漲價。

蘋果在台北時間 11 日凌晨將舉行新品發表會，市場預期將推出新款 Mac 筆電，並搭載以台積電 5 奈米生產的蘋果自家處理器，美系外資指出，若新款筆電今年出貨量達 1500-2000 萬台，每個晶片要價 50-60 美元，將貢獻台積電今年營收 10 億美元 (約合新台幣 290 億元)，占全年營收比重約 2-3%，可望加速填補華為訂單缺口。