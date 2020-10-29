漢來美食首見以輕資產策略展店 單店年營收目標5500萬元

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 又有新品牌登場，自創「上菜 片皮鴨專賣店」將於明日正式開幕，漢來美食說明，此為朝輕資產策略發展的全新品牌，目標單店年營收目標 5500 萬元，挹注營運新動能。

漢來美食說明，目前旗下名人坊、翠園等粵菜餐廳均為大規模餐廳，菜色種類多元，並需要繁雜的廚房設備和大量人力，然而，隨著品牌在百貨商場展店需求，需思考如何轉型才能在有限的坪數下達最高效益，此次「上菜 片皮鴨專賣店」即是定位輕資產型品牌，以小型、主題明確且產品單一化策略，發揮最高經營效益。

「上菜 片皮鴨專賣店」共設有 86 個座位、3 個包廂，平均客單價約 780 元，試營運 1 周以來，天天一位難求，櫻桃片皮鴨也創下平均日賣 50 隻的佳績。

由於目前市場上少見親民價格的連鎖烤鴨品牌，上菜的櫻桃片皮鴨定價為 1 隻 1380 元，並可加價 188 和 376 元享用 2 吃、3 吃，除了可單點，並針對人數少的用餐需求設計 2 人、4 人和 6 人的套餐。

漢來美食中餐品牌長羅嶸進一步說明，片皮鴨一向是漢來旗下粵菜餐廳的人氣商品，此次將片皮鴨獨立出來成一家店，將過往僅是餐廳配角的片皮鴨變成主角，菜色也均圍繞片皮鴨主題發展，可說是集漢來美食粵菜餐廳精華於一身的餐廳，除了讓品牌精實化，也有利於提高競爭力。