裕隆集團股Q3亮眼 裕隆連賺三季、裕日車獲利創單季第四高

裕隆集團旗下裕隆 (2201-TW) 和裕日車 (2227-TW) 今 (10) 日同步公布第三季財報，裕隆單季稅後純益 7.44 億元，每股純益 1.04 元，連續三個季獲利，前三季稅後純益 15.09 億元，每股純益 1.54 元，優於去年同期虧損 25.07 億元，顯示體質調整有成；裕日車稅後純益 21.62 億元，年增 9.32%，每股純益 7.21 元，不僅創同期新高，也是單季第四高，累計前三季稅後純益 38.22 億元，年減 24.54%，每股純益 12.74 元。

由於國內車市需求熱絡，裕隆第三季合併營收 211.79 億元，僅年減 1.84%，營業毛利 46.01 億元，年增 9%，毛利率 19.57%，年增 7.18 個百分點，在擺脫過去的虧損包袱後，營業損失 1.11 億元，較去年同期的營業損失 2.8 億元明顯好轉。

裕日車第三季合併營收 70.71 億元，年減 10.71%，營業毛利 10.36 億元，年減 8.3%，毛利率 14.66%，年增 0.39 個百分點，但因推銷費用年增 25%，使營業利益縮至 4876 萬元，年減 84%，營業利益率 0.69%，年減 3.16 個百分點。

隨著中國車市買氣好轉，裕日車轉投資中國事業體貢獻增加，挹注業外收益達 23.6 億元，年增 18%，是推升裕日車第三季獲利的主要動能。

進入第四季後，裕日車近來在台灣車市推出國產中型轎車 Sentra 大改款，首月銷售訂單突破 3000 台，近期也展開進口休旅車款 Nissan Juke 預售，為年底營運衝刺。

法人認為，裕隆藉與鴻海 (2317-TW) 合作，將品牌經營轉型為代工生產，除了卸下虧損包袱，也可因此增加汽車組裝代工業務獲利，中長期營運轉強可期。