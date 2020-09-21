瓦城首次執行庫藏股 明起預計買回500張

觀光股王瓦城 (2729-TW) 今 (21) 日董事會決議買回庫藏股，預計自集中交易市場共買回 500 張，買回區間價格為 157-330 元，買回期間自明 (22) 日起至 11 月 21 日止，此為瓦城首次執行庫藏股，瓦城表示，是為轉讓股份予員工。

瓦城說明，此次預定買回股份占公司已發行股份總數比率 2.15%，買回股份總金額上限約 16.45 億元，買回股份所需金額上限僅占公司流動資產 8.47%，董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持。

瓦城也指出，至 8 月底前帳上現金餘額達 13.07 億元，足以支應此次支出，買回後對財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率和速動比率等影響有限。

瓦城上半年受疫情衝擊，稅後純益 7966 萬元，年減 59.93%，每股純益 3.42 元，不過，第三季重啟展店計畫，瓦城強調，今年將更著重布局精華商圈，隨著餐飲市場已回到過去正常水準，8 月合併營收達 4.9 億元，月增 11.88%，年增 2.68%，創單月第三高紀錄，營運力度逐步轉強。

截至 8 月底，瓦城在台總店數達 130 家，其中，瓦城泰國料理達 66 家，大心 31 家，1010 湘和時時香分別達 15 家和 10 家；而在中國，總店數則有 6 家。