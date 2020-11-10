三星在美國智慧型手機市占率達33.7% 超過蘋果居冠

根據市場研究機構 Strategy Analytics 最新公布的數據顯示，今年第三季三星電子 (Samsung) 在美國智慧手機市場的市占率達到 33.7%，超越蘋果 (AAPL-US)，奪回市場龍頭地位。

數據顯示，在今年 7 到 9 月份的第三季期間，三星在美國智慧型手機市場的市占率達到 33.7%，較去年同期成長 6.7 個百分點，也是三星電子自 2017 年第二季以來，首度超過蘋果。蘋果以 30.2% 的市占率位居第二，LG 電子則以 14.7% 的市占率位居第三。

報告中指出，三星的市占率能夠在第三季超越蘋果，主因在於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，蘋果新機 iPhone 12 系列的發布被迫推延。蘋果通常於每年 9 月推出新款 iPhone，第三、四季在美的市佔率通常維持 40% 左右，但蘋果今年 10 月以後才推出 iPhone 12，因而對市占率造成較大影響。

此外，三星中階和平價智慧型手機的強勁銷售，包含 8 月上市的 Galaxy Note 20 和 9 月上市的 Galaxy Z Fold2，明顯推升了三星在美國市場的市占率。

第三季在全球智慧型手機市場中，南韓三星電子也以 22.7% 的市占率打敗中國華為，奪回全球市場主導地位。三星在第三季的智慧型機出貨量為 8040 萬支，年增 2.9%。

印度是三星智慧機最大的市場，佔總銷量的 15%，主要受惠於 250 美元以下的平價機在當地的強勁銷售表現，Galaxy M 系列機種受到當地歡迎。美國是三星的第二大市場，Galaxy A 系列在當地銷售強勁，高階旗艦機 Note 20 和 Note 20 Ultra 的表現也很出色，佔美國市場第三季總銷量的近 20%。