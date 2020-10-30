IDC：三星Q3智慧型手機市占率達22.7% 奪回市場主導地位

根據市場研究機構 IDC 最新公布的數據顯示，全球智慧型手機市場在 2020 年第三季呈現復甦跡象，出貨量僅較去年同期下跌 1.3%。其中，南韓三星電子以 22.7% 的市占率打敗中國華為，奪回全球市場主導地位。

在今年第三季，全球智慧型手機出貨量為 3.536 億支，年減 1.3%，但優於分析師預期的減少 9%，主要受惠於各國在該季逐步放鬆防疫封鎖措施，帶動智慧型手機的買氣。

部分關鍵新興市場的反彈速度超出預期。印度是全球第二大市場，在本季的銷售量非常強勁。其他新興市場，例如巴西、印尼和俄羅斯，也實現了強勁的增長。

IDC 全球移動設備追踪器的研究主管 Nabila Popal 表示：「在印度，遠程學習實際上提高了對低階智慧機的需求，因為與平板電腦相比，它們是更便宜的選擇。而低階智慧機需求的增加只會進一步加劇市場競爭，並給廠商獲利帶來壓力。」

從各品牌來看，三星在第三季的智慧型機出貨量為 8040 萬支，年增 2.9%，並以 22.7% 的市占率排名第一。印度是三星智慧機最大的市場，佔總銷量的 15%，主要受惠於 250 美元以下的平價機在當地的強勁銷售表現，Galaxy M 系列機種受到當地歡迎。美國是三星的第二大市場，Galaxy A 系列在當地銷售強勁，高階旗艦機 Note 20 和 Note 20 Ultra 的表現也很出色，佔美國市場第三季總銷量的近 20%。

華為在第三季度全球智慧機市場中排名第二，出貨量為 5190 萬支，市占率為 14.7%。由於來自美國的制裁擴大，該公司持續面臨挑戰，業績備受打擊，也損害了在中國市場的業績表現。

小米排名第三，第三季智慧機出貨為 4,650 萬支，年增 42%，市佔率達到 13.1%，首次超越蘋果，主要受惠於印度市場的強勁成長，印度市場佔該公司總銷量的 53%。在印度，小米的產能恢復到了疫情前水平的近 85%，這有助於滿足當地強勁需求。

蘋果 (AAPL-US) 在第三季共出貨了 4,160 萬支 iPhone，年減 10.6%，市占率為 11.8%，排名首次跌至第四。報告中表示，蘋果第三季業績表現不佳主要是由於新 iPhone 12 系列延遲上市。