三星下週發表全新手機AP「Exynos 1080」 跑分優於驍龍865

根據《韓聯社》週一 (2 日) 報導，南韓三星電子 (005930-KR) 將於 11 月 12 日，在中國上海舉辦全新智慧型手機應用處理器 (AP) 的發表會。根據了解，新產品是一款採用 5 奈米製程的「Exynos 1080」。

屆時，三星電子將對外公開「Exynos 1080」的產品詳細規格。有消息指出，這款全新的手機 AP 是利用 5 奈米製程生產，在設計上採用安謀 (ARM) 最新的 Cortex-A78 中央處理器架構。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

一般認為，新款手機 AP 將會取代目前搭載於三星 5G 智慧型手機 Galaxy A51 及 A71 上頭的「Exynos 980」。

此外，根據來自業界人士的消息與外媒報導，中國的智慧型手機製造商 vivo 即將在明年第一季推出的旗艦機種 X60，就會搭載三星電子的 Exynos 1080。

vivo 在上月 7 日舉辦活動，三星半導體的中國研究所所長潘學寶也有出席。潘學寶在當時就曾經透露，Exynos 1080 是一款整合了最新技術的手機 AP，將透過 vivo 的全新手機來與用戶們相會。

三星的 Exynos 1080 手機 AP 採用最新 5 奈米製程，跑分表現優於高通 (QCOM-US) 驍龍 865(Snapdragon 865)。

另外有關三星電子在 11 月 12 日舉辦的產品發表會，這回採用抽籤方式決定，將有 20 人能獲得參加發表會的機會。