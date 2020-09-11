電動車新創Nikola遭空頭狙擊被控欺瞞 股價下挫11%

有「卡車界特斯拉」之稱的 Nikola(NKLA-US) 剛傳出和通用汽車結盟的好消息，周四卻遭 Hindenburg 研究公司指控「欺瞞」、謊稱技術能力，導致這家電動車新創公司股價收盤重挫 11%。

彭博報導，Hindenburg 持有做空 Nikola 的部位，可從股價下跌中獲益。該公司宣稱，Nikola 生產的汽車看似功能正常，實際上無法運作，而且 Nikola 不只發布誤導影片，還在合作關係、產品等方面「撒了數十個謊」。

Nikola 發布聲明說：「Nikola 通過世界上好幾個最可靠企業和投資人的檢視。我們正走在通往成功的路上，不會因為一篇試圖以誤導資訊操縱股價的報導所動搖。」

Nikola 股價周四收盤下挫 11% 至每股 37.57 美元，盤中一度低至 36.75 美元。該公司在 6 月 4 日借殼上市，至今累計上漲約 11%，期間股價最高漲到將近 80 美元，當時市值超越福特 (F-US)，即使公司尚無可觀營收背書。

Nikola 股價走勢。來源：Google

Nikola 周二宣布和通用 (GM-US) 合作，通用取得 Nikola 價值 20 億美元股權，為 Nikola 生產即將亮相的電動卡車 Badger 並提供重要零組件。

通用還將為 Nikola 的半掛式卡車 (semi truck) 提供燃料電池和電池技術，這些卡車預定在亞利桑那州 Coolidge 的工廠製造。

儘管通用並未替 Nikola 挹注任何現金，單純只是技術授權並為其製造汽車。但關於 Nikola 的利空消息依然造成影響，通用周四股價收盤挫跌 5.6%。

針對空頭指控，通用表示仍對 Nikola 創造價值的能力保持信心，雙方合作關係不變。

同樣持有 Nikola 股份、並同意在德國工廠為其生產電動卡車的 CNH Industrial 公司，在歐洲掛牌股價也應聲挫跌。

Hindenburg 研究公司今年稍早曾指控一些公司在新冠病毒方面涉及不實陳述，當時被點名的 SCWorx Corp 和 Predictive Technology Group 兩家公司，不久後股票都被美國證管會 (SEC) 勒令暫停交易。

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