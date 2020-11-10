美國潮牌Supreme 21億美元天價賣威富公司

美國潮牌、街頭流行服飾商「Supreme」將以 21 億美元天價，賣給經營 The North Face 等戶外服飾用品的美國大型企業威富公司 (VF Corporation)(VFC-US)。

美國威富公司是一家大型的成衣企業，該公司於 9 日宣布，將以 21 億美元 (約合新台幣 600 億元) 買下潮牌 Supreme。

威富公司旗下品牌，包含國人所熟知的 The North Face、Timberland、Vans、Jansport、Kipling、Eastpak 等流行服飾及用品。該公司的全年營收約為 105 億美元 (約合新台幣 3000 億元)。

VF Corporation 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

Supreme 在 1994 年成立於美國紐約，以鮮紅色長方形配上白色文字品牌名稱的顯眼商標為消費者熟知，簡單設計的潮 T 廣受年輕族群喜愛，成為街頭流行服飾的代名詞。

除了紐約之外，Supreme 在流行服飾重鎮的法國巴黎、英國倫敦，還有日本東京、大阪等大都市都設有店面。只要有新作發表或舉辦活動，往往都會吸引大批民眾在店門口徹夜排隊。

業者表示在完成併購後，Supreme 品牌經營仍由目前的公司人馬負責。

Supreme 品牌創辦人 James Jebbia 表示：「這個合作關係，將能確保品牌今後的獨特性及自主性」，對這項併購案樂見其成。