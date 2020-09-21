空頭稱美官方介入調查 Nikola創辦人自願卸執行董事一職

日前美國零排放卡車製造商 Nikola(NKLA-US) 因涉嫌以技術欺騙投資人遭空頭 Hindenburg Research 狙擊並聲稱美國證券交易委員會 (SEC) 與美國司法部 (BOJ) 正介入調查後，Nikola 週日 (21 日) 宣布，其創辦人 Trevor Milton 即將卸下執行董事的職位。

Trevor Milton 表示，大眾焦點應放在 Nikola 本身以及企業改變世界的使命而非他本人，因此決定與董事會聯繫並自願卸下執行董事的職位。而該職位將由前通用汽車 (GM-US) 的副董事長與 Nikola 董事的 Stephen Girsky 所接任。

Hindenburg Research 曾于 9 月初時發布報告抨擊 Nikola，其表示 Nikola 創辦人暨執行董事 Trevor Milton 向投資人表示其擁有專利技術一事純屬欺騙，並強調已掌握十足證據，此外，Hindenburg Research 聲稱 Nikola 已遭美國證券交易委員會 (SEC) 調查，甚至傳言美國司法部 (BOJ) 也將介入。

這樣的指控也使雙方掀起網路論戰，Trevor Milton 在抨擊報告出爐後隨即于推特發文表示將對這樣「單方面無根據的指控」提出證據，並在網上數落 Hindenburg Research。

而這也不是 Hindenburg Research 第一次質疑 Nikola，據彭博社 6 月時報導，該機構曾指控 Trevor Milton 對公司旗下卡車的性能過於誇大，甚至表示根本未生產該款汽車，儘管該言論也隨後遭公司嚴正否認。