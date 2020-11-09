東哥遊艇Q3見單季最大虧損 美國子公司將業務重組

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，由於美國子公司 MIBW(佛州廠) 營運未能發揮生產效益，及提列減損等一次性損失，單季稅後純損 2.96 億元，每股虧損 3.27 元，前三季由盈為虧，東哥遊艇表示，MIBW 將停止生產並進行業務重組、轉型為貿易公司，改負責協助集團遊艇零件採購等相關業務。

東哥遊艇第三季合併營收 8.58 億元，年增 207%，不過，營業毛損 1.01 億元，毛利率 - 11.79%，年減 13.75 個百分點，營業損失 2.63 億元，營業利益率 - 30.63%，年增 25.8 個百分點。

東哥遊艇說明，前三季合併營收 29.09 億元，年增 29.4%，反映疫情刺激私人遊艇需求，但受 MIBW 營運並提列減損等一次性損失，影響獲利表現，累計前三季稅後純損 6953 萬元，每股稅後純損 0.77 元，其中，MIBW 損失約 3.9 億元，影響 EPS 逾 4 元。

MIBW 是東哥遊艇美國佛州廠，負責生產 70 呎以下遊艇、銷售單價介於新台幣 4000 萬至 2 億元，東哥遊艇指出，由於佛州廠主要消費客層多為中小企業主、並非 OA 熟悉的超級富豪客群，且美國工資及固定費用居高不下，使佛州廠未能發揮生產效益，近 2 年每年虧損金額皆為 2 億以上，拖累 EPS 超過 2 元。

因此，東哥遊艇將對 MIBW 進行業務重組，轉型為貿易公司，負責協助集團遊艇零件採購等相關業務，東哥指出，儘管停止生產，整體產能短期略受影響，但高雄小港廠改建工程已完成，預計年底正式遷入投產，未來 3-4 年間將逐步開出，最終將可挹注 20 億以上的營收，尤其新產能有助於提升產線配置彈性，可望由高毛利產品組合帶動下一波獲利成長動能。

展望後市，由於年底為美國傳統遊艇銷售旺季，東哥遊艇依據在手訂單交期預估今年營收可望達成雙位數成長目標，雖有美國工廠一次性損失，但受惠於前兩年的產品組合調整有成，全年營運表現仍可望有所改善。