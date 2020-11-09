〈金管會備詢〉台股是否攻15000點？黃天牧：希望穩步趨堅

美國總統大選結果出爐，拜登宣布勝選，不確定性消除，在美股期指強漲帶動下，台股今 (9) 日盤中、收盤雙寫歷史新高，立委羅明才於財委會上關切未來台股 13000 點是不是常態？是否會攻上 15000 點？對此，金管會主委黃天牧未正面回應，強調不對股市的「價」進行預測，僅期許台股可以「穩步趨堅」。

美股選後 V 型反彈，創下 1932 年以來最大選舉周漲幅，根據統計，標普 500 指數、納斯達克指數、道瓊指數分別繳出 6% 至 9% 左右報酬率。受美股拉抬，各國皆開出紅盤，台股也同歡。

台股今天盤中最高衝上 13149 點，終場大漲逾 150 點收 13127 點，雙寫歷史新高，成交值也放大至 2200 億元，且外資今日再買超 212.73 億元，為連 6 買；在外資不斷匯入下，新台幣強強滾，立委關切金管會對台股創新高看法。

黃天牧表示，台股有「基本面」及「資金面」支撐，加上美國總統大選拜登自行宣布當選，不確定性已降低，這對資本市場是正面的。

羅明才進一步質詢，未來台股 13000 點是不是常態？是否會攻上 15000 點？

黃天牧表示，這不是監理機關可以預測的，金管會不會對股市的「價」特別估計，因為影響股市的原因很多，包括：基本面、資金面，而美國總統選舉是不確定性因素去除後，資本市場趨於穩定，我們未來對台股希望「穩步趨堅」。

外資提前卡位台股行情，中國信託投信表示，上周吸金最強的市場為台灣，外資淨流入台股資金高達 21 億美元，是今年以來台股單周流入最高金額。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，市場多頭氣焰再起，短期內若因政治爭議出現修正，逢回可視為介入買點，並以基本面轉好個股為宜。綠能族群被視為「純度最高」的拜登概念股，隨著拜登入主白宮有望，投資人不防多加留意綠能產業。