【中信投信】慶祝選後行情 台股今年以來最吸金

美股選後 V 型反彈，創下 1932 年以來最大選舉周漲幅，根據彭博統計，標普 500 指數、納斯達克指數、道瓊指數分別繳出 6% 至 9% 左右報酬率。受美股萬有引力拉抬，新興亞股洋溢歡欣氣氛，各國皆開出紅盤，新興亞股整體漲幅高達 6%，漲幅前三強為南韓、印度、菲律賓，各別為 6.6%、5.8%、5.7%。上周吸金最強的市場分別為台灣、南韓、印度，值得注意的是，外資淨流入台股資金高達 21 億美元，是今年以來台股單周流入最高金額！印度則是連續第六周吸引外資淨流入，為今年以來新興亞股中，唯一外資淨流入翻正的國家，高達 76 億美元。東協市場相對不受寵，泰國、越南、菲律賓接遭提款，泰國連 17 周面臨外資淨流出，就籌碼面來說，為近期相對弱勢的市場。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，美國總統大選雖然幾乎篤定進入法律程序，但在共和黨於參議院過半的情況下，拜登即使當選也難推動加稅法案，未來中美貿易戰即使持續僵持，其政策一致性、穩定性預料都將比前朝改善；政治不確定性的相對降低，造就美股選後的Ｖ型反彈，不僅費半指數創新高，台股周一早盤也一舉突破萬三關卡。

市場多頭氣焰再起，短期內若因政治爭議出現修正，逢回可視為介入買點，並以基本面轉好個股為宜。綠能族群被視為「純度最高」的拜登概念股，隨著拜登入主白宮有望，投資人不防多加留意綠能產業。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，上周越股漲幅相對溫吞，主要是此前金融市場修正時，越股持續逆勢走高，故金融市場反彈時，越股反應相對平淡。但越南例行性的經濟數據表現不俗，製造與消費作為支撐越南內需的兩大支柱，10 月份皆有出色表現，工業生產 (IIP) 年比增長 5.4%；其中，製造業數據增長 8.3%，為拉動工業生產數據的主要驅動者。

張晨瑋認為，消費零售部分，10 月份較上月成長 2.1%，在過去兩個月內越南沒有錄得境內感染的人數，拉動消費信心逐步走高。今年上半年消費動能較弱，相關需求有望在第四季提速，更甚延續到明年第一季的傳統新年消費季節，對於相關消費股為一大利多。整體而言，經濟數據維持正向發展，惟第二波疫情對全球經濟造成的傷害暫時仍難以評估，市場不確定性仍高，建議投資者不妨定期定額方式入場，完整掌握越南中長期經濟發展潛力。

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