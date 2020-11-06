外媒：iPhone用戶將可透過Safari遊玩「要塞英雄」

根據《英國廣播公司》(BBC)5 日 (週四) 報導，未來遊戲玩家們有希望透過繪圖晶片大廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 所提供的雲端遊戲服務，在蘋果 (AAPL-US)iPhone 等裝置上頭遊玩 Epic Games 的人氣遊戲「要塞英雄」(Fortnite)。

BBC 在該則報導指出，關於輝達自家的雲端遊戲服務「GeForce」，已開發出可在蘋果的網路瀏覽器「Safari」上頭運作的版本。

《路透社》也針對這項消息要求相關公司發表評論，蘋果公司方面未立即作出回應，Epic Games 則拒絕發表評論。輝達也表示，在有關服務的全新客戶還有未公開的平台等，公司不會發表評論。

一般認為，輝達在 11 月應該就會發表支援蘋果 iOS 作業系統的「GeForce Now」更新版本。

目前輝達的 GeForce Now 支援蘋果 macOS、微軟 (MSFT-US)Windows，還有谷歌 (GOOGL-US)Android 與 Chromebook 電腦等。

之前，Epic Games 為了蘋果向其遊戲收取 30% 費用而感到不滿，雙方也多次發生衝突。後來 Epic Games 也以反壟斷為由向法院提告，遊戲抽成問題也因而浮上檯面。

蘋果尚未表態是否要減少或取消抽成，不過該公司已面臨來自軟體開發商的抵抗及政府壓力。他們在今年修改 App Store 的審核規定，允許部分的雲端串流遊戲上架，還有部分 APP 也免收 30% 蘋果稅，其中包含 Facebook 與 Airbnb 等。