搶攻數位支付大餅 WhatsApp正式於印度推出行動支付功能

臉書旗下通訊軟體 WhatsApp 週五 (6 日) 宣布，即日起在印度推出行動支付服務，只要在印度擁有銀行帳戶和金融卡，用戶可藉由傳送訊息進行即時匯款。

WhatsApp 官方發文表示，新的支付功能是基於 UPI(統一支付介面) 所構建，用戶可透過智慧型手機完成不同銀行帳戶間的轉帳，並提供點對點匯款等數位支付整合服務，Apple Store 和 Google’s Play 商店的最新版本 WhatsApp 皆支援最新支付功能。

印度市場所有主要支付方式都使用 UPI 框架，據統計，今年 10 月利用 UPI 處理的交易筆數超過 20.7 億筆，高於 9 月的 18 億筆，且已獲得國內近 190 家貸方機構支持。目前 WhatsApp 正在和 5 家印度主要銀行合作，包含 ICICI 銀行、HDFC 銀行、Axis 銀行、印度國家銀行以及 Jio Payments 銀行。

2018 年初在印度推出支付服務後，WhatsApp 隨即陷入監管風波，印度監管機構擔心，WhatsApp 和母企臉書在用戶數據流通及使用上存在高度風險。

推出測試版本 2 年後，印度國家支付公司 (NPIC) 終於在本週四 (5 日) 批准 WhatsApp 在印度使用 UPI 推出支付功能，不過，目前該功能仍無法在印度全面開放，NPIC 允許 WhatsApp 以分級方式拓展用戶群，先以 2000 萬用戶為起頭，約佔 WhatsApp 印度用戶總數的 5%。

臉書執行長 Mark Zuckerberg 週五表示，新的支付功能將為印度微型小型企業提供更多機遇，這些企業幫助支撐印度經濟，很高興能夠提供更多支持，幫助實現更數位化的印度。